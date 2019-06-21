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СМИ сообщили о покупке «Зенитом» бразильского защитника Ренана Лоди

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СМИ сообщили о покупке «Зенитом» бразильского защитника Ренана Лоди

Санкт-Петербург, 21 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» согласовал контракт с защитником бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Ренаном Лоди.

Трансфер бразильского игрока осуществят в ближайщие дни, сообщил спортивный комментатор Нобель Арустамян. По данным источника, за Ренана Лоди сине-бело-голубые заплатят 21 млн евро.

Подробностей о сроках контракта и о зарплате 21-летнего футболиста пока нет, пишет издание «Свободная пресса». Напомним, что «Зенит» в этом году стал чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что в петербургский клуб может вернуться аргентинский футболист Леандро Паредес.

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Автор: Ирина Селезнева
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