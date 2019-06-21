Двух избитых и покусанных мальчиков доставили в петербургскую больницу

Санкт-Петербург, 21 июня. Отец привез в одну из больниц Петербурга двух мальчиков со следами издевательств, пострадавшие находятся в инфекционном отделении.

По предварительной информации, дети растут в неблагополучной семье. На их теле зафиксировали следы укусов и избиения.

У пострадавших детей была температура тела под 40 градусов и наблюдались судороги. Мальчики заявили, что их покалечила пьяная мать. Однако отец пока не подтвердил слова детей.

Инцидент проверяют органы опеки и правоохранители, передает «Пятый канал». Это не первый случай жестокого обращения с детьми. Ранее сообщалось, что в Петербурге мать избила двухлетнего ребенка до сотрясения мозга.