Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двух избитых и покусанных мальчиков доставили в петербургскую больницу

584
0 Оставить комментарий

Двух избитых и покусанных мальчиков доставили в петербургскую больницу

Санкт-Петербург, 21 июня. Отец привез в одну из больниц Петербурга двух мальчиков со следами издевательств, пострадавшие находятся в инфекционном отделении.

По предварительной информации, дети растут в неблагополучной семье. На их теле зафиксировали следы укусов и избиения.

У пострадавших детей была температура тела под 40 градусов и наблюдались судороги. Мальчики заявили, что их покалечила пьяная мать. Однако отец пока не подтвердил слова детей.

Инцидент проверяют органы опеки и правоохранители, передает «Пятый канал». Это не первый случай жестокого обращения с детьми. Ранее сообщалось, что в Петербурге мать избила двухлетнего ребенка до сотрясения мозга.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров