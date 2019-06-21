Итоги конкурса проектов памятника адмиралу Ушакову подведут в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. Жюри подведет итоги всероссийского конкурса эскизов памятника русскому адмиралу Федору Ушакову.

Скульптуру установят на площади Труда в 2020 году в честь 275-летия со дня рождения знаменитого русского адмирала. Заявки на участие в конкурсе подали 29 человек, они представлили 32 работы. В финал вышли восемь работ.

Ветераны Военно-морского флота Петербурга напомнили конкурсантам, что у России всего два союзника – армия и флот. Если считать от скульптуры «Медного всадника», то по одну руку Петра I будет армия, а по другу должен быть флот, пояснила секретарь конкурса Наталья Чадина.

В экспертный совет конкурса вошли архитекторы, общественники, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, отмечает издание «Петербургский дневник».

В начале 2019 года на территории Покровской больницы в Петербурге состоялась закладка памятника жительницам блокадного Ленинграда.