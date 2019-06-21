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Беглов в Кронштадте поздравил выпускников Военно-морской академии имени Кузнецова

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Беглов в Кронштадте поздравил выпускников Военно-морской академии имени Кузнецова

Санкт-Петербург, 21 июня. Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии выпуска более 900 офицеров Военно-морской академии им. Кузнецова в Кронштадте.

Церемония состоялась на Якорной площади в Кронштадте. Выпускникам вручили кортики, погоны и дипломы об окончании академии. Студентов произвели в морские офицеры.

Беглов в Кронштадте поздравил выпускников Военно-морской академии имени Кузнецова

Поздравить молодых офицеров приехали члены петербургского правительства, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, полпред президент России в СЗФО Александр Гуцан, генерал-полковник Вьетнамской народной армии Льюнг Кьюнг, пишут «Невские новости».

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что в Военно-медицинской академии им. Кирова в Петербурге состоялся торжественный выпуск. Дипломы получили более 1500 военных медиков.

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Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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