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Беглов наградил победителей олимпиады по робототехнике в Петербурге

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Беглов наградил победителей олимпиады по робототехнике в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. Глава Петербурга Александр Беглов наградил победителей олимпиады РОББО Клуба и конкурса виртуальный хакатон «Молодые умы для умного города».

На площадке форума «IT-Диалог 2019» в Стрельне  состоялось торжественное награждение победителей конкурсов, посвященных информационным технологиям. Александр Беглов и министр цифрового развития России Константин Носков поздравили лучших ребят, пишут «Невские новости».

Беглов наградил победителей олимпиады по робототехнике в Петербурге

На форуме обсудят разработку и внедрение цифровых стратегий в России, современные технологии для безопасности умного города. Участники конференции из других регионов России поделятся опытом об использовании IT в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума представили несколько крупных проектов, включающих технологии умного города. Ряд из них создали в формате виртуальной реальности.

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Автор: Ирина Селезнева
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