«Барышня в Смольном» рассказала, как петербуржцам вернули «украденные» Суздальские озера

Санкт-Петербург, 21 июня. Глава Петербурга Александр Беглов успешно ввел в практику городского управления так называемый «инцидент-менеджент» — помощь по обращениям петербуржцев. Об этом рассказала пресс-секретарь Инна Карпушина.

На странице Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте» появилась запись местной жительницы Виктории. Она пожаловалась на санитарное состояние у берегов Суздальских озер. Петербурженка добавила, что владельцы участков загородили проход к озерам.

Власти Петербурга отреагировали на жалобу и пообещали привлечь к ответственности виновных. Ограждения демонтировали.

«Беглову я написала в конце мая. Я живу в этом районе шесть лет, и все это время береговая линия была закрыта. Обращалась ранее к чиновникам, но мне приходили только отписки. А после обращения к Беглову забор сняли очень быстро. Теперь я могу каждый день гулять у озера», — рассказала Виктория.

Инна Карпушина в ролике, размещенном в ее Telegram-канале «Барышня в Смольном», пояснила, что при городском комитете территориального развития работает группа администраторов. Они читают каждое обращение в адрес главы города и распределяют их по зонам ответственности.

Первый ответ заявитель получает не позднее 24 после обращения. Петербуржцам также передают контактные данные сотрудника администрации, который контролирует исполнение обращения. Поэтому проблема будет решена.