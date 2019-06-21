Беглов открыл форум «IT-Диалог 2019» в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. Глава Петербурга Александр Беглов открыл во «Дворце конгрессов» VI всероссийский форум «IT-Диалог 2019».

Форум, посвященный информационным технологиям, проходит в Стрельне. В торжественной церемонии приняли участие члены правительства Петербурга, специалисты федеральных ведомств, эксперты.

Александр Беглов выступил с приветственным словом. Он отметил значение умных технологий в обыденной жизни горожан. По словам градоначальника, власти намерены активно внедрять в городскую среду инновационные разработки, пишут «Невские новости».

Проекты «умного» города были представлены на стенде Петербурга на площадке ПМЭФ. Некоторые из них можно было осмотреть с помощью технологий виртуальной реальности.