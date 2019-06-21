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Выпускники академии им. Кирова в Петербурге принесли клятву военного медика

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Выпускники академии им. Кирова в Петербурге принесли клятву военного медика

Санкт-Петербург, 21 июня. Замглавы Минобороны России Руслан Целиков поздравил выпускников Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выпускники принесли клятву военного врача и получили дипломы об окончании Академии.

«Я торжественно клянусь исполнять свой служебный долг» — сказали молодые специалисты.

Выпускники академии им. Кирова в Петербурге принесли клятву военного медика

Выпуск 2019 года стал самым многочисленным в истории — на торжественном мероприятии дипломы вручили 1500 курсантов. Золотые медали отличникам вручили первый замминистра обороны Руслан Цаликов и замглавы Минобороны Тимур Иванов.

Выпускники академии им. Кирова в Петербурге принесли клятву военного медикаНакануне мероприятия каждый из выпускников высадил куст шиповника на территории вуза.

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Автор: Денис Машкин; Анастасия Иванова
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