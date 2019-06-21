Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мощный ливень с грозой обрушится на Петербург в ближайшие часы

59
0 Оставить комментарий

Мощный ливень с грозой обрушится на Петербург в ближайшие часы

Санкт-Петербург, 21 июня. Специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил петербуржцев о резком ухудшении погоды, на город надвигаются ливни и грозовые тучи.

Западный атмосферный фронт принесет в Петербург грозу. Небо заволокут тяжелые серые облака. По словам синоптика, температура воздуха составит 27-29 градусов тепла.

Ветер усилится до 9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 758 мм ртутного столба. В такую погоду некоторые горожане могут почувствовать недомогание.

22 июня в Петербурге будет стоять теплая солнечная погода без осадков.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров