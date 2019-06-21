Мощный ливень с грозой обрушится на Петербург в ближайшие часы

Санкт-Петербург, 21 июня. Специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил петербуржцев о резком ухудшении погоды, на город надвигаются ливни и грозовые тучи.

Западный атмосферный фронт принесет в Петербург грозу. Небо заволокут тяжелые серые облака. По словам синоптика, температура воздуха составит 27-29 градусов тепла.

Ветер усилится до 9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 758 мм ртутного столба. В такую погоду некоторые горожане могут почувствовать недомогание.

22 июня в Петербурге будет стоять теплая солнечная погода без осадков.