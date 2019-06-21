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Топ-менеджер лишилась элитной иномарки за 6,5 млн рублей в Петербурге

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Топ-менеджер лишилась элитной иномарки за 6,5 млн рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. Жительница Петербурга лишилась элитной иномарки Cadillac, сообщил источник из правоохранительных органов.

Инцидент произошел 20 июня. В полицию обратилась 36-летняя гендиректор одного из петербургских предприятий. По словам потерпевшей, автомобиль был припаркован на Железнодорожной улице.

Общий ущерб составил 6,5 млн рублей. Автомобиль оборудован сигнализацией, камеры не зафиксировали угонщиков, пишут «Невские новости».

Двое иностранцев угнали грузовик в Петербурге, в котором находились товары на сумму 1,5 млн рублей.

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Автор: Ирина Селезнева
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