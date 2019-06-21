Водитель легковушки погиб из-за дважды сбитого лося на трассе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 июня. На 73-м километре трассы «Скандинавия» погиб мужчина из-за ДТП с лосем, сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель легкового автомобиля случайно сбил лося на дороге. После ДТП он остановился и вышел из машины, чтобы помочь животному.

В этот момент по трассе ехал Hyundai, водитель иномарки наехал на животное и потерял управление. Автомобиль отбросило на обочину, где стоял первый водитель.

Hyundai наехал на мучжину, пострадавший получил тяжелые травмы, он скончался на месте, пишут NationNews. Ранее сообщалось, что под Тверью внедорожник сбил лося. Машина перевернулась и упала в кювет, пострадал водитель.