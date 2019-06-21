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Петербургского профессора связали и ограбили в собственном доме

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Петербургского профессора связали и ограбили в собственном доме

Санкт-Петербург, 21 июня. Правоохранительные органы разыскивают грабителей, которые напали на профессора в Петербурге, сообщил источник.

Инцидент произошел утром 20 июня. По словам пострадавшего, двое неизвестных в масках проникли к нему в дом, распылили в лицо газ из баллончика и связали.

Они похитили 5 тысяч рублей, банковские карты и мобильный телефон. После ограбления преступники скрылись, правоохранители просматривают записи с камер наблюдения, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что петербуржца в состоянии опьянения вывезли на кладбище неизвестные и ограбили.

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Автор: Ирина Селезнева
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