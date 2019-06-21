Беглов поручил изучит опыт создания спорткомлексов при школах за счет инвесторов

Санкт-Петербург, 21 июня. Глава Петербурга Александр Беглов дал поручение проработать возможность строительства школьных спортплощадок за счет инвесторов.

Такое поручение Беглов дал по итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос на эту тему был задан российскому лидеру. Главе государства пожаловались на большое количество административных проволочек при попытке строить школьные спорткомплексы за счет инвесторов и попросили упростить этот процесс.

Путин положительно отозвался об инициативе и отметил, что это особенно актуально в Москве и Петербурге, поэтому он обсудит данную тему с мэром столицы Сергеем Собяниным и главой Петербурга Александром Бегловым.

Как пишут «Невские новости», власти Петербурга готовы к применению такой практики, однако открытым остается вопрос об обеспечении безопасности детей и подростков. Необходимо уделить особое внимание соответствию построенных инвесторами спортплощадок санитарным и иным нормам.

На сегодняшний день образовательные учреждения Петербурга оснащены 858-ю спортивными площадками различного типа. 567 из них — это стадионы при школах с искусственным покрытием. Кроме того, работают 51 бассейн, 258 тренажерных залов и 137 залов для занятий лечебной физкультурой.