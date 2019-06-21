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Беглов объяснил, почему Петербург привлекателен для медицинского туризма

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Беглов объяснил привлекательность Петербурга для медицинского туризма

Санкт-Петербург, 21 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что Северная столица привлекательна для медицинского туризма. По его словам, в Петербурге дешевле лечиться, чем в других странах.

Градоначальник отметил, что в городе реализуется ряд национальных проектов в сфере образования.

«Наши клиники неплохо оснащены, что касается медицины в операционных технологиях: протонная, лучевая диагностики, лечение онкозаболеваний», — рассказал врио губернатора на переговорах с мэром Еревана Айком Марутяном в Смольном.

На встрече обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества между городами. Стороны совместно разрабатывают проект реконструкции Ереванского парка в центре города, который расположен на пересечении Восстания и Ковенского переулка, а также продолжается строительство торгового дома «Ереван», сообщают «Невские новости».

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Автор: Борис Николаев
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