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Вылет рейса из Петербурга в Анталью задерживается почти на девять часов

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Вылет рейса из Петербурга в Анталью задерживается почти на девять часов

Санкт-Петербург, 20 июня. В четверг стало известно о задержке авиарейса из Петербурга в турецкую  Анталью. Самолет должен был вылететь окло четырех часов дня, однако до сих пор находится в аэропорту «Пулково».

Вылет в Анталью должен был состояться в 16.10 по московскому времени. Однако вылет самолета авиакомпании «Россия» перенесли на 00.45. Таким образом пассажирам придется ждать свой самолет почти девять часов. 

Причины задержки на данный момент неизвестны.

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Автор: Олеся Волкова
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