Вылет рейса из Петербурга в Анталью задерживается почти на девять часов

Санкт-Петербург, 20 июня. В четверг стало известно о задержке авиарейса из Петербурга в турецкую Анталью. Самолет должен был вылететь окло четырех часов дня, однако до сих пор находится в аэропорту «Пулково».

Вылет в Анталью должен был состояться в 16.10 по московскому времени. Однако вылет самолета авиакомпании «Россия» перенесли на 00.45. Таким образом пассажирам придется ждать свой самолет почти девять часов.

Причины задержки на данный момент неизвестны.