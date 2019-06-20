Автор записки грифонам на Банковском мосту рассказал, исполнилось ли его желание

Санкт-Петербург, 20 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов опубликовал в Сети одну из записок, которую нашли реставраторы в ходе восстановления знаменитых грифонов с Банковского моста.

По словам Беглова, в ходе восстанавливая грифонов с Банковского моста, реставраторы обнаружили записки, которые были в них вложены петербуржцами и гостями города. В этих записках горожане и гости Петербурга писали о своих заветных желаниях. Градоначальник опубликовал одну из записок на своей странице в «ВКонтакте».

«Питер! Ты супер! Я очень хочу, чтобы мы с Катей поженились и были счастливы!» — говорилось в записке.

Позднее в комментариях под постом Беглова объявился один автор послания грифонам. Пользователь «ВКонтакте» по имени Игорь Плотников сообщил, что его желание сбылось. По его словам, около восьми лет назад он вместе со своей любимой девушкой вложил записку в одного из грифонов.

«Не может быть это мой почерк, бумага лен, вполне возможно. Годиков семь-восемь назад. Сбылось!!!» — отметил автор записки.

Стоит отметить, что жители и гости Петербурга больше не смогут вкладывать послания в пасть грифонов, так как реставраторы заделали все отверстия в скульптурах. Кроме того, специалисты нанесли на скульптуры грифонов специальное антивандальное покрытие.

Напомним, 19 июня исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия Банковского моста после реставрации.