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ФАН-ТВ

В Кронштадте выпустились кадеты военно-морского корпуса. ФАН-ТВ

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Санкт-Петербург, 20 июня. В Кронштадтском военно-морском кадетском корпусе состоялся торжественный выпуск кадетов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На мероприятие прибыл французский потомок русского адмирала Петра Анжу. Он вручил памятный подарок второму лучшему ученику выпуска.

В Кронштадте выпустились кадеты военно-морского корпуса. ФАН-ТВ

Это традиция появилась, когда Петр Анжу и его друг Фердинанд Врангель обучались военно-морскому делу. Врангель стал первым учеником, а Анжу ему уступил. С тех пор в семье адмирала заведено вручать часы второму выпускнику военно-морского корпуса.

В Кронштадте выпустились кадеты военно-морского корпуса. ФАН-ТВ

Все кадеты получили аттестаты и знаки отличия корпуса. После церемонии на Якорной площади состоялся парад.

В Кронштадте выпустились кадеты военно-морского корпуса. ФАН-ТВ

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Автор: Александр Маньков ; Анастасия Иванова
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