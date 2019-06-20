В Кронштадте выпустились кадеты военно-морского корпуса. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург, 20 июня. В Кронштадтском военно-морском кадетском корпусе состоялся торжественный выпуск кадетов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На мероприятие прибыл французский потомок русского адмирала Петра Анжу. Он вручил памятный подарок второму лучшему ученику выпуска.

Это традиция появилась, когда Петр Анжу и его друг Фердинанд Врангель обучались военно-морскому делу. Врангель стал первым учеником, а Анжу ему уступил. С тех пор в семье адмирала заведено вручать часы второму выпускнику военно-морского корпуса.

Все кадеты получили аттестаты и знаки отличия корпуса. После церемонии на Якорной площади состоялся парад.