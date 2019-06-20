Беглов обратился к петербуржцам перед годовщиной начала Великой Отечественной войны

Санкт-Петербург, 20 июня. Глава Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев почтить память павших в Великой Отечественной войне.

22 июня 1941 года Германия без объявления войны атаковала территорию СССР. Эта дата стала Днем памяти и скорби. Александр Беглов сказал, что во воемя войны погибли миллионы людей: в боях, в госпиталях, в концлагерях.

«Благодаря своей невиданной стойкости и самоотверженности наши отцы и деды отразили вражеское нашествие, освободили родную землю от врага», — заявил Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Градоначальник отметил заслуги жителей блокадного Ленинграда, которые выстояли, несмотря на голод и бомбежки. Он призвал чтить память о советской истории и поддерживать ветеранов.

Ранее Беглов предложил законопроект о введении льгот для жителей Ленинграда, которые жили в городе во время блокады вне зависимости от срока пребывания. По словам спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, это очень важный социальный законопроект.