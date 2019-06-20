Росимущество по просьбе Беглова снимет с торгов дачу Ахматовой

Санкт-Петербург, 20 июня. Дачу Ахматовой в Комарово передадут в собственность Петербурга. Торжественная церемония состоится в рамках празднования юбилея известной русской поэтессы.

Росимущество передаст 6 писательских домиков в поселке Комарово в собственность города по поручению главы Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщила его пресс-секретарь Инна Карпушина.

Ведомство занимается подготовкой необходимых документов. После регистрации прав собственности дача Ахматовой будет предоставлена в пользование Союзу писателей, пишут «Невские новости».

Беглов неоднократно подчеркивал, что власти города заботятся о культурном наследии. Именно поэтому нельзя было выставлять на торги дачу Ахматовой.

Шесть домиков были построены в середине прошлого века, в них в разное время жили Анна Ахматова, братья Стругацкие, Иосиф Бродский. 23 июня исполняется 130 лет со дня рождения Ахматовой.

Ранее сообщалось, что Беглов предложил ввести льготы для жителей Ленинграда вне зависимости от срока их пребывания в городе во время блокады.