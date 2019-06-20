Международный форум пассажирского транспорта стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июня. Четвертый инновационный форум пассажирского транспорта проходит в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей с площадки мероприятия.

В «Экспофоруме» представлены вагоны метро, трамваев, автобусы нового поколения. Отличительная особенность современного транспорта — он удобен для маломобильных граждан.

Двери вагонов оборудованы специальными кнопками: для инвалидов предусмотрен удобный заезд, а сам транспорт сделали низкопольным.

Для удобства пассажиров транспорт оборудовали раздельным климатконтролем, Wi-Fi, складными креслами, появились места для колясок и зеркала. В вагонах метро сделали широкие проходы.

В форуме принял участие вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Он отметил, что власти города планируют ряд изменений в транспортной системе. Речь идет о переходе на экологически чистые виды транспорта.