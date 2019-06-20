Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Международный форум пассажирского транспорта стартовал в Петербурге

197
0 Оставить комментарий

Международный форум пассажирского транспорта стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июня. Четвертый инновационный форум пассажирского транспорта проходит в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей с площадки мероприятия.

В «Экспофоруме» представлены вагоны метро, трамваев, автобусы нового поколения. Отличительная особенность современного транспорта — он удобен для маломобильных граждан.

Международный форум пассажирского транспорта стартовал в Петербурге

Двери вагонов оборудованы специальными кнопками: для инвалидов предусмотрен удобный заезд, а сам транспорт сделали низкопольным.

Международный форум пассажирского транспорта стартовал в Петербурге

Для удобства пассажиров транспорт оборудовали раздельным климатконтролем, Wi-Fi, складными креслами, появились места для колясок и зеркала. В вагонах метро сделали широкие проходы.

Международный форум пассажирского транспорта стартовал в Петербурге

В форуме принял участие вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Он отметил, что власти города планируют ряд изменений в транспортной системе. Речь идет о переходе на экологически чистые виды транспорта.

infox - new
Автор: Анастасия Иванова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров