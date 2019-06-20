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Пристававшего к школьнице мужчину задержали в Ленобласти

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Пристававшего к школьнице мужчину задержали в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 июня. Правоохранительные органы задержали мужчину, который в Коммунарах приставал к 14-летней девочке, сообщил источник.

В полицию поступило заявление о жительницы Ленинградской области. По словам заявительницы, 22 мая неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее дочери 2005 года рождения.

Инцидент произошел на улице Строителей. Правоохранители нашли и задержали злоумышленника 1991 года рождения. Мужчина ранее был судим по статье о краже.

Возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали мигранта, который регулярно развращал несовершеннолетнюю девочку.

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Автор: Ирина Селезнева
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