Мигрант изнасиловал жительницу Карелии в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июня. Гражданин Узбекистана совершил действия сексуального характера в отношении приезжей женщины в квартире на набережной Обводного канала в Петербурге, сообщил источник.

Инцидент произошел поздним вечером 19 июня. Женщина 1984 года рождения сообщила о надругательстве в полицию. Находившийся в гостях мужчина после распития спиртных напитков набросился на жертву.

Полиция задержала подозреваемого, пострадавшую срочно госпитализироали. Ее состояние оценивают как тяжелое, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге 36-летний мигрант из Узбекистана изнасиловал 70-летнюю женщину.