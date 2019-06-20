Беглов предложил найти авторов записок, оставленных в грифонах на Банковском мосту

Санкт-Петербург, 20 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пытается найти авторов посланий, оставленных в грифонах на Банковском мосту.

На своей странице во «Вконтакте» Беглов рассказал, что во время демонтажа грифонов на Банковском мосту были обнаружены монеты и различные записки. Фотографии некоторых из них градоначальник разместил на своей странице в соцсети.

«Интересно узнать, как сложилась судьба авторов. Поженились ли с Катей, удалось ли добиться желаемой зарплаты? Вдруг кто-то из них увидит – откликнитесь, журналисты сделали бы интересный сюжет», — написал Беглов.

Глава города призвал своих подписчиков поделиться постом, чтобы «проверить теорию пяти рукопожатий».

В среду состоялось открытие Банковского моста после масштабной реконструкции. По словам Беглова, грифоны впервые почти за 200 лет полностью отреставрированы.

Позднее градоначальник рассказал, как правильно загадывать желание на Банковском мосту, чтобы оно обязательно исполнилось. В Telegram-канале своего пресс-секретаря он отметил, что в грифонах «записки лучше не оставлять», поскольку те, «как и любые другие животные», тоже нуждаются в защите. По словам градоначальника, чтобы загадать желание, нужно встать в центре моста.

Беглов уточнил, что и сам загадал желание на Банковском мосту, однако оставил в секрете — какое именно. Глава города уточнил лишь, что оно связано с городом.