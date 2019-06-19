Беглов раскрыл секрет правильного загадывания желаний на Банковском мосту

Санкт-Петербург, 19 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, как правильно загадывать желание на Банковском мосту, чтобы оно обязательно исполнилось.

В Telegram-канале своего пресс-секретаря Инны Карпушиной «Барышня в Смольном» Беглов рассказал, что в грифонах на мосту «записки лучше не оставлять». Поскольку украшения, «как и любые другие животные», тоже нуждаются в защите. По словам градоначальника, чтобы загадать желание, нужно встать в центре моста.

«Желание должно исполниться, если оно действительно полезное», — уточнил глава города.

Беглов уточнил, что и сам загадал желание на Банковском мосту, однако оставил в секрете — какое именно. Глава города уточнил лишь, что оно связано с городом.

В среду состоялось открытие Банковского моста после реконструкции. Беглов на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что грифоны впервые почти за 200 лет полностью отреставрированы. По его словам, несущие конструкции, которые держат ванты, находятся внутри грифонов. Таким образом, за счет их временного демонтажа сделали капитальный ремонт всего моста.