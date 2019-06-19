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Беглов потребовал ответственно относиться к жалобам петербуржцев в соцсетях

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Беглов потребовал ответственно относиться к жалобам петербуржцев в соцсетях

Санкт-Петербург, 19 июня. Все жалобы петербуржцев, поступающие через соцсети, должны немедленно отрабатываться, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба правительства Петербурга, в среду Беглов провел совещание с главами комитетов и районных администраций по итогам работы с обращениями горожан в соцсети «ВКонтакте». 

«Глава города дал жесткое указание: все вопросы, поступившие через соцсети, должны немедленно отрабатываться и поступать в единую базу», — сообщили в пресс-службе.

В середине марта Беглов завел официальную страницу во «ВКонтакте». С того момента поступило порядка 21 тыс. вопросов и предложений от жителей Петербурга. Глава города подчеркнул, что к обращениям в соцсетях необходимо относиться серьезно и ответственно. Градоначальник пообещал чиновникам «спрашивать со всей строгостью» по итогам работы с обращениями.

Ранее в среду Беглов на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о возможностях «Единой карты петербуржца». По его словам, данная карта упрощает доступ жителей Петербурга к получению ряда услуг. На «Единую карту петербуржца» можно переводить денежные средства, включая заплату и пенсию. Кроме того, карта может использоваться в качестве проездного билета, также ей можно оплачивать покупки в магазинах.

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Автор: Олеся Волкова
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