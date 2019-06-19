Беглов рассказал о ремонте Банковского моста в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июня. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе ремонта Банковского моста. Соответствующий пост градоначальник разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Беглов отметил, что в среду состоялось открытие Банковского моста после реконструкции. По его словам, грифоны впервые почти за 200 лет полностью отреставрированы.

«Оказывается, зеленоватый цвет грифоны получили уже в послевоенные годы. Реставраторы приняли решение вернуть им исторический вид, темный (патинированная бронза). Они почти черные теперь, на мой вкус, даже более выигрышно, чем зеленые», — заметил градоначальник.

По его словам, несущие конструкции, которые держат ванты, находятся внутри грифонов. Таким образом, за счет их временного демонтажа сделали капитальный ремонт всего моста.

Беглов выразил благодарность профильным комитетам правительства, софинансировавшему реставрацию вместе с властями города Сбербанку и всем специалистам, которые выполняли сложные работы. Градоначальник также призвал «не рисовать на мосту и грифонах, не пытаться соскоблить, не залезать на них, чтобы сфотографироваться».