В Смольном объяснили, как петербуржцы сэкономят три миллиарда рублей в год

Санкт-Петербург, 19 июня. Петербургу удалось ощутимо снизить темпы роста тарифов на основные виды коммунальных услуг. Об этом рассказал председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин.

Ранее в Петербурге анонсировали серьезное повышение стоимости коммунальных услуг, однако благодаря работе, проведенной командой врио губернатора Северной столицы Александра Беглова, рост тарифов удалось заморозить. При этом за некоторые коммунальные услуги петербуржцы начнут платить меньше.

Например, стоимость отопления должна была вырасти почти на 60 рублей с человека в месяц, однако с 1 июля жители города начнут платить за предоставление этой услуги на 10 рублей меньше, чем сейчас. А горячее водоснабжение подешевеет на 60 копеек, вместо подорожания на 3,5 рубля.

Как объяснил Дмитрий Коптин на пресс-конференции, во второй половине 2019 года петербуржцы и предприятия города сэкономят на коммунальных услугах 1,5 миллиарда рублей, а в годовом выражении — три миллиарда.

«В целом можно сказать, что экономия жителей города, бюджетов промышленных предприятий за второе полугодие 2019 года составит 1,5 миллиарда рублей. В годовом исчислении это порядка трех миллиардов рублей», — цитируют слова Коптина «Невские новости».

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга провело оптимизацию расходов ресурсоснабжающих организаций. В связи с этим стоимость коммунальных услуг в городе вырастет не на 4,3%, как планировалось ранее, а на 0,4% в среднем.