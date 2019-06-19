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Сбор подписей за выдвижение Беглова в губернаторы Петербурга подходит к концу

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Сбор подписей за выдвижение Беглова в губернаторы Петербурга подходит к концу

Санкт-Петербург, 19 июня. Волонтеры штаба Александра Беглова собрали почти 76 тысяч подписей для его выдвижения на выборы губернатора Петербурга. Об этом сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба Сергей Кормилицын.

По его словам, к настоящему моменту сбор подписей в поддержку кандидатуры Беглова переходит в финальную стадию.

«Количество подписей уверенно приблизилось к отметке, требуемой выборным законодательством для регистрации кандидата», — пояснил Кормилицын.

Он также добавил, что сбор подписей осуществляется на улицах и в вестибюлях метро. Кроме того, волонтеры осуществляют поквартирные обходы.

Сбор подписей за выдвижение Беглова в губернаторы Петербурга подходит к концу

Кормилицын подчеркнул, что в ходе сбора подписей жители Петербурга проявляют высокую активность, передает «Интерфакс». По словам главы предвыборного штаба, 24 июня в Петербурге откроется общественная приемная Беглова, куда горожане смогут обратиться со своими жалобами, просьбами и предложениями. 

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Автор: Артем Никулин
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