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Беглов рассказал о возможностях «Единой карты петербуржца»

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Беглов рассказал о возможностях «Единой карты петербуржца»

Санкт-Петербург, 19 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о возможностях «Единой карты петербуржца».

Беглов отметил, что 17 июня он стал обладателем «Единой карты петербуржца». По его словам, данная карта упрощает доступ жителей Петербурга к получению ряда услуг. На «Единую карту петербуржца» можно переводить денежные средства, включая заплату и пенсию. Кроме того, карта может использоваться в качестве проездного билета, также ей можно оплачивать покупки в магазинах.

 «В одной карточке – карта для зарплат и пенсий, подтверждение льгот, проездной на все виды транспорта, медицинский полис, электронная подпись. По этой карте уже много скидок на экскурсии, в магазины. И все это будет расширяться», — написал Беглов на своей странице «ВКонтакте».

Выдача «Единой карты петербуржца» стартовала в апреле 2019 года. К настоящему моменту такую карту получили более 21 тысячи жителей Петербурга, еще 60 тысяч петербуржцев подали заявления на оформление карт.

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Автор: Артем Никулин
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