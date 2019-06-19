Беглов принял участие в торжественном открытии Банковского моста в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия Банковского моста.

Банковский мост с легендарными скульптурами грифонов был торжественно открыт в Санкт-Петербурге после реставрации. Беглов посетил церемонию открытия Банковского моста, в ходе которой отметил важность восстановления исторического центра Петербурга.

«200 лет грифоны не покидали этот мост и охраняли наш город. Благодаря реставраторам, строителям сегодня мы с вами вновь возвращаем грифонов на историческое место», — сказал градоначальник.

Беглов выразил уверенность, что грифоны являются «надежными охранниками и помощниками» жителей Санкт-Петербурга, а также обратился к студентам Санкт-Петербургского государственного экономического университета с просьбой беречь знаменитых грифонов, передает издание «Невские новости».

«Это большой праздник, мы восстанавливаем исторический центр нашего города. Я уверен, что студенты будут оберегать грифонов», — добавил Беглов.

Стоит отметить, что для капитального ремонта Банковского моста специалистам пришлось демонтировать грифонов, которые были доставлены в мастерскую для реставрации. Данная операция была проведена впервые за всю историю существования моста, который был построен в 1828 году.