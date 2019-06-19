Санкт Петербург, 19 июня. Петербург совершит «тарифную революцию»: в городе значительно снизится стоимость основных коммунальных услуг. Как сообщают СМИ, наиболее существенным для горожан станет понижение цен на отопление.

По информации «Невских новостей», с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в городе почти не вырастут. Правительство Петербурга провело оптимизацию расходов ресурсоснабжающих организаций. В связи с этим стоимость коммунальных услуг вырастет не на 4,3%, как планировалось ранее, а на 0,4% в среднем. Благодаря этому решению жители города смогут сэкономить 1,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что наиболее значительным для петербуржцев станет понижение стоимости тепловой энергии: горячего водоснабжения и отопления. Тарифы снизятся на 0,6% по сравнению с действующими, а также на 3,7% — по сравнению с тарифами, которые ранее были установлены на второе полугодие 2019 года.

Стоимость отопления снизится на пять рублей — в противовес тому, что изначально планировалось ее увеличение на 30 рублей. Водоснабжение в расчете на одного человека подешевеет на два рубля, хотя должно было подорожать на 12 рублей.

«Принятые решения впервые за всю историю в Петербурге, да и, наверное, в России, позволили снизить темпы роста тарифов», — сказал председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин.

В правительстве города также добавили, что работа по снижению тарифов будет продолжена в целях экономии средств жителей города, а также для развития промышленности и предпринимательства в Петербурге.