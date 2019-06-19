Заксобрание досрочно прекратило полномочия депутата Зеленкова
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Санкт-Петербург, 19 июня. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров объявил о прекращении полномочий депутата Павла Зеленкова, который скончался 10 июня на 51-м году жизни.
Утром парламентарии почтили минутой молчания память умерших депутата от фракции «Единая Россия» Павла Зеленкова и экс-главы Водоканала Феликса Кармазинова.
«В соответствии со статьей 25 устава Санкт-Петербурга объявляю о прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Зеленкова в связи с его смертью», - сообщил Вячеслав Макаров.
Теперь на округе депутата пройдут дополнительные выборы.
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