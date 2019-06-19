Петербуржцам представят макет нового вагона метро

Санкт-Петербург, 19 июня. Петербуржцы смогут увидеть макет нового вагона метро на форуме SmartTRANSPORT, который откроется 20 июня. Кроме того, жителям Северной столицы представят новый локомобиль, троллейбус и другие разработки, сообщили в городском комитете по транспорту.

Форум SmartTRANSPORT пройдет уже в четвертый раз. Как утверждают в транспортном комитете, этому мероприятию нет равных на всем Северо-Западе. В этом году на форуме покажут более 30 разработок в транспортной сфере, которые вскоре могут начать перевозить петербуржцев и гостей города по маршрутам Северной столицы.

Одним из самых интересных экспонатов станет макет инновационного вагона метро, который разработала компания «Трансмашхолдинг». Велика вероятность, что уже в ближайшем будущем пассажиры петербургской подземки смогут пользоваться новыми поездами. Перевозчик и производитель планируют подписать соответствующее соглашение на форуме. Отличительными особенностями инновационного вагона станут улучшенная аэродинамика кузова для увеличения скорости, оригинальная система освещения, а также интерьер в стиле ар-деко. Кроме того, разработчики переосмыслили внутреннее пространство, чтобы пассажиры могли чувствовать себя комфортнее.

А вот новый локомобиль, который представит на SmartTRANSPORT ГУП «Горэлектротранс», выйдет на улицы Петербурга сразу после форума. Техника будет помогать застрявшим в пути трамваям.

Гости мероприятия смогут увидеть новые трамваи, модели автобусов разного размера, легковые электромобили, вертолеты и даже катамаран. Форум будет проходить в течение трех дней. В SmartTRANSPORT примут участие более пяти тысяч специалистов из 20 стран мира, в том числе из Австрии, Германии, Израиля, Италии, Канады, Нидерландов, Польши и США, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в этом году в петербургском метро появятся 84 новых вагона. Детали для них изготавливают в России, Японии и Чехии, а собирают вагоны на Кировском заводе и ОЭВРЗ в Северной столице.