Станция «Невский проспект» в Петербурге осталась без света

Санкт-Петербург, 19 июня. Станция петербургского метрополитена «Невский проспект» частично осталась без света в среду утром. Перебои со светом произошли из-за временного падения напряжения, об этом сообщил ГУП «Петербургский метрополитен».

«Произошла просадка напряжения, полторы-две минуты восстанавливали стандартное освещение», — рассказали в петербургском метро в комментарии РИА Новости.

В предприятии добавили, что во время частичного отключения света работало аварийное освещение. Внештатная ситуация не повлияла на график движения поездов.

Как рассказали очевидцы, частичное отключение света произошло около 08.00. На опубликованных в Сети фотографиях видно, что пассажиры перемещаются по станции в темноте, освещая себе путь фонариками телефонов.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что в 2022 году в Красносельском районе будут открыты две новых станции метро: «Казаковская» и «Путиловская».