Леноблводоканал «сливается» от уплаты долгов своих предшественников

Решение о присоединении «местных» водоканалов к ГУП «Леноблводоканал» предполагало централизацию управления структурными подразделениями в регионе. По замыслу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, создание единой организации должно было способствовать четкой и слаженной работе по удовлетворению общественных потребностей в бесперебойном водоснабжении и водоотведении, а также уходу от завышенных тарифов в отдаленных поселениях. В январе Федеральная антимонопольная служба России закрепила за предприятием официальный статус субъекта естественной монополии, обозначив тем самым легитимность его деятельности.

Как следует из данных, предоставленных Федеральному агентству новостей в Леноблводоканале, к настоящему моменту в собственность предприятия уже передали свои сети 113 из 187 муниципальных образований региона. И хотя затраты по эксплуатации этих 3, 285 км сетей водоснабжения и водоотведения областное правительство не субсидирует, оно финансирует возможность сдерживать рост тарифов: на компенсацию межтарифной разницы из областной казны только в 2018 году было выделено 251,3 млн рублей. Общая же сумма целевых субсидий (не направленных на покрытие затрат) составила 1 млрд 935,2 млн рублей, при этом собственная годовая выручка Леноблводоканала оказалась куда скромнее: всего 994,3 млн рублей. То есть предприятие, по сути, убыточно, живет за счет государства, и чем шире оно разрастется, тем больше субсидий понадобится на поддержание его жизнедеятельности.

Однако сейчас Леноблводоканал благополучно переехал из здания, принадлежащего правительству Ленобласти, в престижный офис на Синопской набережной, а великое слияние водоканалов в регионе только ускорилось. Поскольку мало где нашлись подходящие под реорганизацию предприятия, по всей области муниципалы деятельно клонируют водопроводные МУПы: однотипные учреждения с уставным капиталом приблизительно в 100 тысяч рублей и массовым директором во главе.

Живут эти конторы недолго: после завершения всех формальностей правопреемником каждого предприятия становится Леноблводоканал. Казалось бы, передача прав должна сопровождаться и передачей обязанностей, в том числе по долгам предшественника. Но на практике получить с нового монополиста эти долги оказалось почти невозможно, что ставит поставщиков на грань разорения. О нескольких таких историях стало известно ФАН.

Бюрократические муки Коммунара

11 января 2019 года инспекцией ФНС по Выборгскому району Ленинградской области в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности юридического лица — государственного унитарного предприятия Ленинградской области «Водоканал г. Коммунар» — путем реорганизации в форме присоединения. Произошло это по распоряжению правительства Ленинградской области, в соответствии с которым после завершения процедуры все права и обязанности предшественника традиционно переданы Леноблводоканалу.

В права «старший брат» вступил, а вот с обязанностями как-то не заладилось. Как рассказал ФАН генеральный директор АО «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКС) Василий Медведев, после реорганизации серьезная работа по обеспечению потребителей необходимыми коммунальными ресурсами, требующая быстрых решений и четких взаиморасчетов с контрагентами, необъяснимым образом стала подменяться бюрократической практикой, когда для оплаты поставленного ресурса вдруг потребовалась долгая процедура согласований вплоть до комитета финансов правительства Ленинградской области. По крайней мере, именно этими обстоятельствами объясняли причину неплатежей по договору холодного водоснабжения представителям ресурсоснабжающей компании ЛОКС их коллеги из ГУП «Леноблводоканал». К началу июня задолженность монополистов превысила 13 млн руб. и не оплачивалась ни разу с момента реорганизации «местного» водоканала. Неоднократные претензии и письменные обращения ситуацию не изменили, долг нарастал и продолжает нарастать как снежный ком, поскольку ежемесячно в распределительную сеть города Коммунара АО «ЛОКС» отпускает объем воды на сумму от трех до четырех млн руб.

Коммунизм поселка Тельмана

«Аналогичная (с городом Коммунар. — Прим. ФАН) ситуация складывается и на другой территории, также находящейся под кураторством ГУП «Леноблводоканал», — рассказал о положении дел с одним из свежеиспеченных водоканалов области Медведев. — Здесь созданный в Тельмановском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области МУП «Водоканал Тельмана», генеральный директор и немногочисленные представители которого являются одновременно работниками ГУП «Леноблводоканал», не считает нужным расплачиваться за поставленные ресурсы. Предприятие не осуществляет платежи АО «ЛОКС», накопив с марта только просроченных долгов на сумму 5,6 млн руб. Понимая трудности становления нового большого предприятия, учитывая декларируемые руководителями ГУП «Леноблводоканал» на рабочих совместных совещаниях намерения о погашении просроченной задолженности АО «ЛОКС» весь период существующей задолженности по отпущенному ресурсу, ранее мы не обращались в Арбитражный суд за взысканием долга и неустойки. Однако сейчас мы вынуждены пойти на эти крайние меры».

По словам предпринимателя, неплатежи такого крупного абонента, как Леноблводоканал, стали серьезной угрозой для финансовой устойчивости АО «ЛОКС». Компания оказалась в тяжелой ситуации: по вине должников она не имеет возможности исполнять обязательства перед контрагентами и поставщиками ресурсов (в первую очередь перед энергоснабжающими организациями), а за неоплаченные счета за электроэнергию электросетевые компании могут не только начислить пени и штрафы, но и просто отключить электроснабжение. Денег у предприятия еле хватает на выплату зарплат работникам, что особенно болезненно в сезон отпусков. Кроме того, невыполнение договорных обязательств приводит к срыву поставок реагентов для водоподготовки, что в свою очередь может стать причиной нарушений нормативов качества питьевой воды.

На существующую проблему с неплатежами АО «ЛОКС», возможно, стоило бы обратить внимание рабочей группе, созданной еще в 2017 году при Законодательном собрании Ленинградской области, которой уже рассматривался вопрос о задолженности социально значимых предприятий коммунального комплекса, обеспечивающих потребителей региона водоснабжением и водоотведением и находящихся в стадии реорганизации (присоединение к ГУП «Леноблводоканал»). Теоретически эта группа создавалась именно для того, чтобы разбираться в причинах задолженностей: или это неудовлетворительная работа менеджмента, или какие-то объективные причины, связанные, например, с ограничением тарифных источников.

«Возникает сомнение, что столь длительная (свыше полугода) задержка с оплатой фактически полученного ресурса — холодной питьевой воды — происходит по причинам бюрократической волокиты или отсутствия достаточных средств, — резюмировал директор ЛОКС. — Особенно в это не верится, когда на просторах сети Интернет появляется информация о том, как ГУП «Леноблводоканал» доблестно представляет Россию при подписании международного договора с Региональным экологическим бюро города Лаппеенранта (Финляндия) по Программе приграничного сотрудничества Россия — Юго-Восточная Финляндия общим объемом финансирования 3,5 млн евро, из которых 0,7 млн (20%) должно быть профинансировано ГУП «Леноблводоканал». В общем, что бы там ни происходило, у АО «ЛОКС» уже нет никаких иллюзий насчет разрешения конфликта, а единственная надежда на решение нашего затяжного спора — это обращение в Арбитражный суд».

Ветер Шлиссельбурга

В конце мая на Федресурсе появилось сообщение о намерении некой компании «Оверштаг» требовать через суд признания ГУП «Водоканал Ленинградской области» несостоятельным в связи с наличием у данной организации признаков банкротства.

В ответ на запрос ФАН по этому поводу в пресс-службе Леноблводоканала нас заверили, что никакого иска о банкротстве со стороны ООО «Оверштаг» к ним не поступало. Однако суть происходящего на предприятии прекрасно поняли.

Как оказалось, ветер обиды дует из Кировского района ЛО. Там вышла некрасивая история с новеньким «Водоканалом Шлиссельбурга»: его правопредшественник, МУП «Центр ЖКХ», на момент передачи сетей, прав и обязанностей пребывал в коммунальных долгах на 45,8 млн рублей, из которых 30,9 млн он задолжал компаниям «Экотех» и «Вереск». Кое-что, конечно, были должны и ему, но все же дебет не покрывал кредит при всем желании. Судебные разбирательства кредиторов сначала с «Центром ЖКХ», затем с «Водоканалом Шлиссельбурга», а потом и с принявшим права и сети муниципалитета Леноблводоканалом длятся с 2015 года, только их список занимает 15 страниц. В какой-то момент кредиторы, потеряв надежду, передали право взыскания компании «Оверштаг» (судя по всему, своего рода «коллектору» для юрлиц). Однако в Леноблводоканале уверены: все дело в том, что в Шлиссельбурге им сделали неправильный водоканал, все «неудобные» сделки надо обязательно аннулировать, а в случае неудачи сделать виноватым руководителя МУП.

«Ориентировочный размер убытков МУП «Водоканал Шлиссельбурга» при данных сделках составил 17 207 418,90 руб., и то если дебиторская задолженность будет взыскана в полном объеме, — пожаловались ФАН в Леноблводоканале. — ГУП «Водоканал Шлиссельбурга» обращался в суд с исками к администрации МО «Шлиссельбургское городское поселение» и к МУП «Центр ЖКХ» о признании недействительными договоров уступки (цессии) и договоров перевода долга, заключенными с МУП «Центр ЖКХ».

Как следует из истории судов, Арбитражный суд удовлетворил требования водоканала, апелляцию монополисты тоже выиграли, но кассацию проиграли. И теперь дело направлено на новое рассмотрение, причем Леноблводоканал настаивает на проведении судебной экспертизы и винит во всем муниципалов.

«ГУП «Леноблводоканал» полагает, что при заключении вышеуказанных сделок имел место сговор в целях личной имущественной выгоды между администрацией МО «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского района ЛО, являющейся учредителем и собственником имущества МУП «Водоканал Шлиссельбурга», и ООО «Оверштаг», — заявили ФАН в официальном ответе. — Налицо конфликт интересов, вызванный личной заинтересованностью должностных лиц учредителей предприятия в виде получения имущественной выгоды от заключения сделок. В случае признания Арбитражным судом оспариваемых сделок действительными ГУП «Леноблводоканал» в связи с причинением особо крупного ущерба предприятию будет вынужден обратиться в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с заявлением о привлечении к ответственности руководителя МУП «Водоканал Шлиссельбурга», подписавшего от имени предприятия указанные сделки».

Праведный гнев представителей Леноблводоканала по-своему можно понять, вот только десятки миллионов рублей долгов ни в чем не повинным компаниям-поставщикам остаются непогашенными, хотя услуги уже предоставлены и в ряде случаев продолжают предоставляться (как это происходит в случае с ЛОКС). В итоге из-за непорядочности то ли муниципалов, то ли региональных монополистов, забирающих сети без намерений платить за полученные ресурсы, эти поставщики терпят убытки и оказываются на грани разорения. Годы судебных разбирательств при невозможности прекратить эти «благотворительные» поставки ресурсов (ведь они идут к жителям) — именно так сейчас выглядит для многих компаний в Ленобласти рождение нового водопроводного монополиста, притом что этот монополист получает миллиарды субсидий от государства.

Кстати, свой официальный ответ редакции Леноблводоканал резюмировал требованием направить ему до размещения проект статьи «для согласования и возможных корректировок». Это наглядно иллюстрирует отношение предприятия к своим правам и обязанностям. Федеральное агентство новостей вынуждено напомнить уважаемому областному монополисту, что, в соответствии с законом, ни одна компания не имеет права вмешиваться в редакционную политику издания, предоставляя ответ на официальный запрос. А вот обязанности отдавать долги кредиторам имеются у всех.