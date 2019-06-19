Санкт-Петербург, 19 июня. Аэропорт «Пулково» с Петербургом может частично связать подземная железная дорога. Как рассказали источники, речь идет об использовании существующего пригородного движения от Витебского вокзала со строительством дороги под землей до терминала «Пулково».

По данным издания «Коммерсант», далее путь могут соединить с платформой «Лигово"​​​. Уточняется, что проект сейчас обсуждают федеральные власти, администрация Петербурга и РЖД. В случае одобрения, программу могут реализовать вместо замороженного в начале года проекта аэроэкспресса.

Ранее сообщалось, что метро до «Пулково» могут построить по договору концессии. Застройщик «Старт Девелопмент» предложил открыть в Петербурге пять новых станций метро, в том числе у аэропорта «Пулково». Компания готова выделить 160 миллиардов рублей на реализацию проекта.

Руководство компании заявило, что хочет помочь развитию городской инфраструктуры. В проекте строительство метро у петербургского аэропорта и спутника «Южный», если власти города готовы к сотрудничеству. По предварительной оценке, предлагаемой девелопером суммы достаточно для строительства пяти станций. Детали проекта могут обсудить после губернаторских выборов в сентябре текущего года.

Ранее в Петербурге говорили о запуске аэроэкспресса в аэропорт, однако у города нет необходимого финансирования. При участии бизнеса у проекта есть шансы на реализацию.

Кроме того, сообщалось, что на заседании городского правительства одобрили изменения генерального плана в связи с трассой аэроэкспресса, который будет соединять аэропорт «Пулково» и Витебским вокзалом. Проект закона внесут в законодательное собрание в ближайшем будущем.

По словам председателя комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева, в ходе заседания была проработана трассировка на Балтийский и Витебский вокзалы, выбор упал на Витебский вокзал. Реализация проекта обойдется в 24 миллиарда рублей.

Данный вариант не потребует серьезной реконструкции железнодорожных путей, он также позволит обеспечить транспортную доступность с учетом станций метро и организованной парковки. В ходе рассмотрения проекта учитывали пассажиропоток аэропорта «Пулково» к 2040 году.