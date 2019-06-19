В Петербурге задержали обвиняемого в изнасиловании

Петербург, 19 июня. В Петербурге правоохранители задержали обвиняемого в изнасиловании мужчину.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, гражданин Белоруссии 1996 года рождения был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению по статье «Изнасилование группой лиц» (ч.2 ст.166 УК РБ).

Задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления удалось в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В настоящее время гражданин Белоруссии доставлен в один из отделов полиции Петербурга.