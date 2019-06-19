Санкт-Петербург, 19 июня. Знакомый изнасиловал жительницу Петербурга в ее квартире. Потерпевшая обратилась в полицию.

По данным «Невских новостей», во вторник в 10.30 в полицию поступило сообщение от жительницы Петербурга 1996 года рождения, о том, что в ночь на 18 июня в своей квартире, расположенной по улице Караваевской, мужчина 1997 года рождения совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В настоящее время он задержан.

Потерпевшая с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней тяжести доставлена в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства и детали произошедшего.