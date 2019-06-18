Инициатива Беглова позволит Петербургу вернуть статус трамвайной столицы России

Санкт-Петербург, 18 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов провел выездное совещание в трамвайном депо на улице Потапова.

Губернатор посетил строящееся трамвайное депо в Красногвардейском районе, которое будет введено к 1 сентября одновременно с запуском четырех новых трамвайных маршрутов. В ходе совещания обсуждались перспективы развития транспортной сети Петербурга. Беглов рассказал о планах по усовершенствованию подвижного состава и инфраструктуры электротранспорта. По его словам, власти Петербурга планируют обновить парк за счет трамваев «Чижик», которые полностью соответствуют самым высоким современным стандартам.

«Это удобный и комфортный трамвай, в нем есть вся необходимая инфраструктура, интернет, кондиционер, голосовое сообщение внутри, места для маломобильных групп населения. В общем, хороший трамвай XXI века», — пояснил Беглов.

Градоначальник также добавил, что в настоящее время власти города обсуждают реализацию плана, в рамках которого трамвайные сети объединят Петербург с Колпино, Шушарами, Славянкой и Пушкиным.

Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов назвал прогрессивной инициативу Александра Беглова по развитию транспортной системы города. По его словам, в рамках этого проекта будут созданы транспортные узлы комбинированного типа, которые свяжут станции метро со скоростными и современными трамвайными линиями.

«Это прогрессивно и менее затратно, чем создавать ответвленную сеть. Это быстрорешаемая задача, и это куда более выгодно, чем тянуть линии метро», — пояснил он.

Беликов также добавил, что создание новых трамвайных маршрутов позволит решить проблему транспортной доступности для жителей Шушар и Колпино. Кроме того, чиновник выразил уверенность, что инициатива Беглова по развитию электротранспорта вернет Петербургу статус трамвайной столицы России, передает «Инфореактор».

«Локальные маршруты, быстрые и комфортабельные, идущие по расписанию, во многом должны решить проблему Шушар и Колпино. Там уже появились новые дороги, но развитие транспорта по-европейски и подтверждение статуса трамвайной столицы России Петербург должен осуществлять постоянно», — подчеркнул Беликов.

Ранее врио губернатора Александр Беглов сообщил, что правительство Санкт-Петербурга планирует выделить закупить 500 новых трамваев. Он также добавил, что власти города планируют развивать государственно-частное партнерство в сфере электротранспорта.