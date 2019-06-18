Мельникова отметила положительные отзывы горожан о работе Беглова в транспортной сфере

Санкт-Петербург, 18 июня. Петербуржцы положительно отзываются о работе главы Петербурга Александра Беглова в транспортной сфере, сообщила актриса, депутат петербургского законодательного собрания Анастасия Мельникова.

Во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов провел выездное совещание в новом депо на улице Потапова. Он рассказал о расширении трамвайной сети в городе и запуске скоростных составов «Чижик». Градоначальник также пообещал расширить трамвайную сеть до пригородных направлений, в число которых войдут Пушкин, Колпино, Славянка и Шушары.

Мельникова отметила, что от жителей Невского района можно услышать только положительные отзывы о работе Беглова в транспортной сфере.