Депутат Закса поднял вопрос об изъятии особняка Черкасского у безалаберного миллиардера Берсона

Санкт-Петербург, 18 июня. Депутат петербургского Закса поднял проблему возвращения в собственность города трижды горевшего особняка князя Черкасского XVIII века, владельцем которого является миллиардер Борис Берсон.

Депутат фракции «Единая Россия» Андрей Анохин заявил, что владелец халатно относится к историческому зданию, и это видят не только петербургские власти, но и неравнодушные жители города. Парламентарий направил соответствующий запрос в КГИОП и юридический комитет Смольного после публикаций и обращений «Невских новостей».

Анохин подчеркнул, что необходимо начать процедуру изъятия здания у безалаберного Берсона, который выкупил особняк в 2005 году с обязательством его реконструировать, однако этого не сделал. По словам депутата, состояние дома «прекрасно иллюстрирует, что его не охраняют и не поддерживают».

«Когда я получу ответ, какие должны быть юридические ходы, я начну этот процесс. Я оцениваю это дело положительно, даже если будет загвоздка в законодательстве — будем менять законодательство. То, что происходит с этим домом, вскрыло большой пласт проблем, которые существуют — когда собственник просто не следит за зданием, представляющим историческую часть нашего города, — заметил Анохин, подчеркнув, что в случае отсутствия механизма по изъятию особняка его обязательно нужно разработать.

Напомним, пожар в особняке Черкасского 1720-1730 годов постройки произошел 4 июня. Это был уже третий случай за восемь месяцев. Ликвидировать возгорание пытались 40 сотрудников МЧС. Здание горело также и в декабре, и в октябре минувшего года.

Изначально планировалось, что в особняке откроют отель и казино. Позже появилась идея превратить его в элитный жилой дом, однако здание так и осталось бесхозным. В настоящее время особняк облюбовали маргиналы и руферы.

После третьего пожара за столь короткий промежуток времени появились версии о намеренном поджоге: пустующая территория в исторической части города намного выгоднее для инверторов. Да и самому миллиардеру Берсону, который проживает в Израиле, проще получить страховые выплаты, нежели вкладывать средства в реконструкцию особняка.