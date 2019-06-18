Петербургский мундеп объяснил, почему Вишневский потерял уважение депутатов

Депутат петербургского Закса Борис Вишневский пожаловался на «безучастность» муниципальных депутатов. По словам парламентария, ему не удалось встретиться с муниципалами, чтобы те отдали свои подписи за его выдвижение на грядущие губернаторские выборы.

Глава совета депутатов муниципального образования Финляндский округ Всеволод Беликов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что представляет интересы муниципального сообщества и считает неприемлемыми заявления, которые ранее звучали из уст Вишневского.

«Я очень болезненно отношусь к тому, когда кто-то всуе начинает поливать нас грязью, давайте называть вещи своими именами. После прошедших выборов в пятый созыв были разные истории, разные акторы. Но Борис Лазаревич всех нас сразу сделал «ставленниками», «нелегитимными», людьми, которые преследуют одну цель — распил мунбюджетов», — с сожалением заметил депутат.

По его словам, высказывания Вишневского на предыдущих выборах о муниципальных кандидатах являются прямым оскорблением. И не только парламентарии, но и рядовые петербуржцы этого не забыли, и сделают соответствующие выводы, когда придет время следующей избирательной кампании.

«Если взять совет депутатов Петербурга, то можно заметить, что это уважаемые, взрослые люди, которые, в отличие от Бориса Лазаревича, не получают зарплату, не имеют никаких помощников, никаких преференций. Люди, которые работают на своем месте, возглавляют трудовой коллектив медицинского, образовательного, культурного учреждения или общественную организацию. И работают на общественных началах. И когда человек, получающий зарплату и имеющий помощников, начинает выдвигать, претензии… Странно было бы, если бы я предъявил претензии руководителю ветеранской организации и в чем-то его обвинил. Люди работают на общественных началах! Депутаты не занимаются «распилом» бюджетов в принципе. Человек, может быть, просто плохо понимает структуру. Депутаты не формируют конкурсные комиссии. Они только принимают бюджет и принимают отчет об исполнении», — возмущается Беликов.

По его словам, если человек готовится к выборам и претендует на пост губернатора Петербурга, то он должен заблаговременно выстроить свою тактику и стратегию. И первый пункт этой стратегии — прохождение муниципального фильтра.

«Заданные параметры известны — сколько нужно голосов. Хотелось бы спросить: уважаемый Борис Лазаревич, что вы за пять лет сделали, чтобы получить эти голоса? Он человек неглупый: он не пытался никуда проходить, это просто некий пиар партии «Яблоко». Зачем пять лет работать? Можно за два месяца разместить в пабликах кучу материалов, попытаться поднять рейтинг партии, которая и так не на плаву и не на слуху, и отойти в сторону. Если бы он серьезно готовился к выборам, ему необходимо было предъявить результаты своей работы органам местного самоуправления», — рассуждает мундеп.

Он также напомнил крайне неприятную для Вишневского историю, когда тот в своем Facebook открыто поддержал американского сенатора Джона Маккейна — одного из главных русофобов и врагов России.

«В свое время у меня случился когнитивный диссонанс, когда около года назад мне прислали пост Вишневского. Я про себя подумал, что такие вещи писать нельзя. Он писал о Маккейне, сенаторе, ныне покойном, что тот якобы уважает нашу страну, и он против «путинского режима» потому, что уважает нашу страну. Это звучало именно так. Что если бы президентом стал Маккейн, а не Обама, то тогда у нас в России все было бы хорошо. Когда я это увидел, в моей немолодой голове произошел когнитивный диссонанс», — рассуждает политик.

Он заметил, что партия «Яблоко» в Петербурге не прославилась ничем, кроме скандалов. Она открыто поддерживает врагов России и в свое время развалила страну.