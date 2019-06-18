Петербургский мундеп объяснил, почему Вишневский потерял уважение депутатов
Депутат петербургского Закса Борис Вишневский пожаловался на «безучастность» муниципальных депутатов. По словам парламентария, ему не удалось встретиться с муниципалами, чтобы те отдали свои подписи за его выдвижение на грядущие губернаторские выборы.
Глава совета депутатов муниципального образования Финляндский округ Всеволод Беликов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что представляет интересы муниципального сообщества и считает неприемлемыми заявления, которые ранее звучали из уст Вишневского.
«Я очень болезненно отношусь к тому, когда кто-то всуе начинает поливать нас грязью, давайте называть вещи своими именами. После прошедших выборов в пятый созыв были разные истории, разные акторы. Но Борис Лазаревич всех нас сразу сделал «ставленниками», «нелегитимными», людьми, которые преследуют одну цель — распил мунбюджетов», — с сожалением заметил депутат.
По его словам, высказывания Вишневского на предыдущих выборах о муниципальных кандидатах являются прямым оскорблением. И не только парламентарии, но и рядовые петербуржцы этого не забыли, и сделают соответствующие выводы, когда придет время следующей избирательной кампании.
«Если взять совет депутатов Петербурга, то можно заметить, что это уважаемые, взрослые люди, которые, в отличие от Бориса Лазаревича, не получают зарплату, не имеют никаких помощников, никаких преференций. Люди, которые работают на своем месте, возглавляют трудовой коллектив медицинского, образовательного, культурного учреждения или общественную организацию. И работают на общественных началах. И когда человек, получающий зарплату и имеющий помощников, начинает выдвигать, претензии… Странно было бы, если бы я предъявил претензии руководителю ветеранской организации и в чем-то его обвинил. Люди работают на общественных началах! Депутаты не занимаются «распилом» бюджетов в принципе. Человек, может быть, просто плохо понимает структуру. Депутаты не формируют конкурсные комиссии. Они только принимают бюджет и принимают отчет об исполнении», — возмущается Беликов.
По его словам, если человек готовится к выборам и претендует на пост губернатора Петербурга, то он должен заблаговременно выстроить свою тактику и стратегию. И первый пункт этой стратегии — прохождение муниципального фильтра.
«Заданные параметры известны — сколько нужно голосов. Хотелось бы спросить: уважаемый Борис Лазаревич, что вы за пять лет сделали, чтобы получить эти голоса? Он человек неглупый: он не пытался никуда проходить, это просто некий пиар партии «Яблоко». Зачем пять лет работать? Можно за два месяца разместить в пабликах кучу материалов, попытаться поднять рейтинг партии, которая и так не на плаву и не на слуху, и отойти в сторону. Если бы он серьезно готовился к выборам, ему необходимо было предъявить результаты своей работы органам местного самоуправления», — рассуждает мундеп.
Он также напомнил крайне неприятную для Вишневского историю, когда тот в своем Facebook открыто поддержал американского сенатора Джона Маккейна — одного из главных русофобов и врагов России.
«В свое время у меня случился когнитивный диссонанс, когда около года назад мне прислали пост Вишневского. Я про себя подумал, что такие вещи писать нельзя. Он писал о Маккейне, сенаторе, ныне покойном, что тот якобы уважает нашу страну, и он против «путинского режима» потому, что уважает нашу страну. Это звучало именно так. Что если бы президентом стал Маккейн, а не Обама, то тогда у нас в России все было бы хорошо. Когда я это увидел, в моей немолодой голове произошел когнитивный диссонанс», — рассуждает политик.
Он заметил, что партия «Яблоко» в Петербурге не прославилась ничем, кроме скандалов. Она открыто поддерживает врагов России и в свое время развалила страну.
«Я, как человек петербугского политического разлива, понимаю, что в Петербурге существует много партий. Я горжусь тем, что в парламенте представлены шесть партий. Это здорово, я всем об этом рассказываю. Но для меня все стало очевидным, когда на прошлых выборах господин Резник провел своих людей. Это же факт. Небольшая партия, которая позиционирует себя как борец за чистоту идеи «светлого депутата», показала очень грязную внутрипартийную борьбу. И партия раскололась. Сколько людей ушло? Идея партии «Яблоко» в глазах многих людей была дискредитирована напрочь. Ренессанса партии я не ожидаю», — подытожил Всеволод Беликов.