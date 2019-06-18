Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов назвал скоростной трамвай «Чижик» транспортом XXI века

224
0 Оставить комментарий

Беглов назвал скоростной трамвай «Чижик» транспортом XXI века

Санкт-Петербург, 18 июня. Градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по развитию трамвайной сети «Чижик» и внедрению одноименных скоростных трамваев. По его словам, первый такой трамвай выйдет из депо уже 1 сентября.

«Чижик» – это удобный и комфортный трамвай. В нем есть вся необходимая инфраструктура — Интернет, кондиционер, голосовое сообщение внутри, места для маломобильных групп населения. В общем, хороший трамвай XXI века», — отметил Беглов.

Врио губернатора Петербурга подчеркнул, что главное достоинство «Чижика» кроется в его подвижности. Высокая скорость трамвая позволяет ему ходить с интервалом в 3-5 минут, пишет портал «Невские Новости».

Беглов добавил, что Петербург всегда славился своей разветвленной трамвайной сетью. Северная столица всегда занимала первое место среди российских городов, однако в 90-х годах трамвайные пути начали убирать, а парк подвижного состава сокращать.

Сегодня же происходит возрождение этого вида транспорта. Смольный планирует протянуть пути от конечной станции Фрунзенского радиуса «Южная» до Колпино, а также от Купчино до Шушар и Славянки. Кроме того, рассматривается возможность запуска скоростного трамвая до Пушкина, куда петербуржцы преимущественного добираются электричкой или автотранспортом.

infox - new
Автор: Антон Соколов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров