Санкт-Петербург, 18 июня. Глава Петербурга Александр Беглов получил «Единую карту петербуржца» в Сбербанке во вторник.

Градоначальник оформил карту в отделении банка, записав на нее свою квалифицированную электронную подпись. В Сбербанке сообщили, что с помощью такой подписи можно осуществлять юридически значимый документооборот. Также Беглов перевел на «Единую карту петербуржца» бонусы «Спасибо от Сбербанка».

Проект «Единая карта петербуржца» стартовал 6 мая. Карта разработана на базе национальной платежной системы «Мир». Ее можно использовать не только для оплаты, но и как идентификационное, а также транспортное средство. За полтора месяца Сбербанк принял более 40 тысяч заявлений на оформление карты. Обладателями «Единой карты петербуржца» стали более 17 тысяч человек.

Ранее председатель петербургского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко рассказал, что к проекту ЕКП присоединились уже более сотни партнеров. Предполагается, что к июлю к проекту присоединятся 90% торговых представителей Петербурга.

На ЕКП в электронном виде хранятся данные о паспорте, СНИЛСе и страховом полисе, что значительно упрощает прием в медицинских учреждениях. Впечатлениями от нововведения поделился главный врач петербургской стоматологической поликлиники №9 Центрального района Александр Рубежов.