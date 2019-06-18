Беглов заявил о возможном запуске трамваев в Пушкин и Славянку

Санкт-Петербург, 18 июня. Трамвайная сеть может связать Петербург с Пушкиным, Славянкой, Шушарами и Колпино. Об этом сегодня заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на встрече с рабочими нового трамвайного депо на улице Потапова.

«Трамвайная сеть в Петербурге была самой большой в мире, по большому счету. Потом, в 90-е годы, трамвайный парк начал уменьшаться, пути асфальтировались, начали терять трамваи», — напомнил Беглов.

Однако теперь, по его словам, ситуация меняется. Кроме того, он сообщил, что до 2025 года город планирует приобрести еще 500 новых трамваев.

«В перспективе связывать еще и пригороды. Это у нас и Колпино, и Шушары, и Славянка, и Пушкин», – добавил Беглов.

По мнению Беглова, в будущем в городе нужно будет завершить строительство третьей и четвертой очереди современной трамвайной сети «Чижик». Врио губернатора также пожелал сотрудникам нового депо удачи в работе, пишут «Невские новости».