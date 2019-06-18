Школа молодого политика открыла центр помощи для будущих депутатов

Москва, 18 июня. Школа молодого политика в Петербурге открыла Ресурсный центр для тех, кто решил выдвинуться в муниципальные депутаты. В центре можно получить ценный совет от профессионалов. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе проекта.

Любой гражданин России, который принял решение выдвинуться в муниципальные депутаты, может получить квалифицированную помощь по юридическим вопросам и ведению предвыборной кампании. Для этого необходимо подать соответствующую заявку через сайт Школы молодого политика.

Услуги предоставляются совершенно бесплатно, однако необходимо будет подписать заявление с обещанием честно вести предвыборную кампанию. Заявление состоит из девяти пунктов. В частности, речь идет о проявлении уважения ко всем участникам избирательной кампании и отказе от использования в предвыборной кампании элементов черного пиара.

Руководитель Школы молодого политика Илья Костунов отметил, что решение о необходимости создания Ресурсного центра была принято «на выездном сборе ШМП, когда в рамках деловой игры «Выборы» предстояло собрать пять уникальных подписей для выдвижения и подачи документов».

«Из 34 человек четверо собрали подписи, грамотно заполнили все графы, но элементарно забыли вписать свои ФИО. А еще 22 человека собрали двойные подписи, то есть стали жертвами тех, кто подписался за нескольких кандидатов. Получается, что в городе есть прекрасные люди с программой, с планом действий, с поддержкой избирателей, но если они не будут обладать юридическими навыками, то из-за какой-то юридической неточности им придется перенести свои политические планы на пять лет», — отметил Илья Костунов.

В Ресурсном центре работают электоральные юристы, политический технолог, специалист по взаимодействию со СМИ, дизайнер агитационных материалов, которые помогут разобраться во всех вопросах. Так, политтехнолог сориентирует гражданина, какой избирательный округ ему лучше подобрать и на чью поддержку рассчитывать, а специалист по СМИ объяснит, как лучше составить биографию и на каких направлениях сделать акценты в предвыборной агитации. Также в центре работают юристы. Они подскажут, как оформить все необходимые документы для регистрации на выборах.

По словам электорального юриста Дарьи Тишковой, тех, кто заявил о желании участвовать в выборах, подводят забывчивость и невнимательность.

«Например, указал он, что есть высшее образование, но забыл предоставить копию диплома, а неподача этого документа — повод для отказа регистрации. Кто-то забывает написать свое гражданство, кто-то забывает подать свидетельство о смене имени и фамилии. Это у девушек встречается сплошь и рядом. Диплом у нее предположим на Иванову, а паспорт на Сидорову. Все эти нюансы мы способны кандидатам разъяснить и исправить», — рассказала она.

Денис Котляров пришел в Ресурсный центр, чтобы избежать ошибок при оформлении документов. В свои 23 года молодой человек — студент магистратуры по политологии СПБГУ, мастер спорта по парусному спорту и организатор университетской регаты — принял решение выдвинуться в муниципальные депутаты.

«Мне искренне хочется стать муниципальным государственным служащим, сделать нашу страну лучше. И я примерно понимаю механизм, как этого достичь. А Школа Молодого Политика – это то, что поможет мне структурно и без ошибок пройти этап регистрации, начальный этап проявления себя как кандидата в депутаты. И потом, когда мне понадобится помощь в защите результата выборов, надеюсь, ШМП поддержит меня» — объяснил Котляров.

Елена Зеленская рассказала, что пришла в Ресурсный центр, чтобы получить базовые знания.