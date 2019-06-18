Эксперты нашли поддельный пломбир в магазинах Петербурга

Санкт-Петербург, 18 июня. Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» проверила образцы пломбира, продающегося в магазинах Северной столицы. В трех случаях из десяти мороженое оказалось подделкой, сообщает пресс-служба общественной организации.

Пломбир проверяли на базе испытательной лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург». Поддельными были признаны те образцы, в составе которых растительные жиры преобладали над молочными, причем эта информация не была указана на упаковке. В одном случае количество растительных жиров в пломбире составило 80%. Второй образец мороженого содержал 70% растительных жиров.

Худшие результаты показал пломбир, который продается под частными марками двух торговых сетей. Эксперты отметили, что стоимость такого мороженого не превышает 24 рублей за упаковку весом 80 граммов. Как отмечают сотрудники общественной организации, низкая цена должна стать сигналом для потребителя о плохом качестве продукта.

Как рассказала начальник испытательной лаборатории Екатерина Полиектова, в составе пломбира может быть только молочный жир. При этом жирность продукта не может быть ниже 12%. По словам эксперта, содержать растительные жиры не должны даже так называемые щербеты и замороженные десерты.

Специалисты рассказали, что при выборе мороженого следует обращать внимание на герметичность упаковки и на форму продукта. Если мороженое деформировано, скорее всего, оно подтаяло, после чего продукт снова поместили в холодильник. Повторное замораживание испортит вкус, а также может привести к размножению патогенных организмов. При выборе мороженого эксперты рекомендуют отдавать предпочтение местным производителям, так как доставка из других регионов существенно повышает риск нарушения температурных режимов в процессе транспортировки.