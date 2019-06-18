«Петербургский метрополитен» увеличил сумму иска по делу о теракте

Санкт-Петербург, 18 июня. ГУП «Петербургский метрополитен», которое было признано потерпевшей стороной в деле о теракте, произошедшем в Северной столице 3 апреля 2017 года, увеличило размер гражданского иска. Общая сумма превысила 110,5 миллионов рублей, сообщила представитель организации в рамках заседания по данному делу, которое проходит в Ленинградском окружном военном суде.

По словам сотрудника «Петербургского метрополитена», в сумму иска вошли не только затраты на ремонтные работы и компенсационные выплаты пострадавшим, но и упущенная в результате теракта выгода. Дело в том, что взрыв серьезно повлиял на работу подземки 3 и 4 апреля 2017 года. Сразу после теракта в метрополитене зафиксировали резкое падение количества пассажиров. Кроме того, взрыв повредил два вагона, один из которых отремонтировали. Второй же получил статус вещественного доказательства и сейчас находится в депо.

Также представитель «Петербургского метрополитена» сообщила, что сума иска увеличилась в связи с компенсационной выплатой, за которой обратилась в марте 2019 года одна из потерпевших. Комиссия по компенсационным выплатам рассмотрела заявление женщины и признала его подлежащим удовлетворению. В связи с этим метрополитен перечислил пострадавшей 213 тысяч рублей. Именно на эту сумму ГУП увеличило размер иска.

Представитель организации уточнила в суде, что других нерассмотренных заявлений о компенсации от пострадавших в теракте пока нет. Однако она не исключила, что подобные требования еще могут поступить в будущем.

«Есть потерпевшие, которые могут обратиться позже в связи с ухудшением здоровья, и эти заявления тоже будут рассматриваться. Законодательством это предусмотрено», — пояснила суду юрист «Петербургского метрополитена».

Точная сумма компенсаций, выплаченных организацией пострадавшим, пока не озвучивалась. По предварительно оценке, речь идет о десятках миллионов рублей. Представители ГУП должны предоставить суду дополнительные документы. Обсуждение иска продолжится на следующем заседании, сообщает «Петербургский дневник».

Напомним, 3 апреля 2017 года в петербургском метро произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате трагедии погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник. Ранее пострадавшие во время взрыва раскрыли в суде подробности произошедшего.