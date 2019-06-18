МЧС предупредило о шторме в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июня. Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило жителей Северной столицы об усилении ветра. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник в Петербурге на восточной части Финского залива ожидается сильный ветер. Скорость ветра составит от 12 до 16 метров в секунду.

Специалисты также отметили, что высота волн достигнет 1-1,5 метра.

Ранее синоптики обещали петербуржцам, что в городе на этой неделе вновь будет жарко.