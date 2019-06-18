Милонов намерен помогать избирателям Петербурга из округа скончавшегося депутата Зеленкова

Санкт-Петербург, 18 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен защищать права избирателей депутата Заксобрания Петербурга Павла Зеленкова, который скончался в начале июня, до момента избрания нового парламентария. Об этом сообщила пресс-служба Милонова.

Депутат Госдумы отметил, что покойный Зеленков был для него другом и товарищем, который приходил на помощь и никогда не уклонялся от совместной работы.

«В память о нем и о том времени, что мы с ним работали на благо жителей города, я принял решение взять на себя дополнительные обязанности по защите прав жителей его округа, его избирателях», — цитирует слова Милонова издание «Конкретно.Ru».

Избирательный округ Зеленкова входит в состав того же округа, по которому Милонов был избран в состав Госдумы в 2016 году. Виталий Милонов отметил, что петербуржцы из этого округа могут обращаться в его приемные. Депутат добавил, что намерен уделять больше времени работе в Московском районе Северной столицы, проводить дополнительные приемы, совещания и встречи с жителями. Милонов подчеркнул, что намерен взаимодействовать с командой Зеленкова и не оставит без внимания их опыт работы.

Напомним, СМИ сообщили о смерти Павла Зеленкова 11 июня. Депутат петербургского Закса скончался на 51-м году жизни. Как сообщил источник, причиной смерти парламентария стал сердечный приступ.